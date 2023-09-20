التربية: البرامج التقنية الحديثة ستغير وجهة نظر المجتمع بالتعليم المهني



صرحت مستشارة وزير التربية للتعليم المهني، فاطمة القطاونة، إن البرامج التقنية الحديثة ستغير وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني والتقني، بعد الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية.

وأكدت في تصريح لوكالة (بترا)، أن المسار المهني التقني “BTEC” بشكله الجديد سيستقطب الطلبة المتميزين بشكل أكبر من السابق والجامعات في مستويات من 1 إلى 7، حيث أن مستويات 1 ألى 3 تُدرس في المدارس الثانوية وتقدم المستويات من 4 إلى 7 في الجامعات.

واضافت، أن مؤهلات “BTEC ” تهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذا المناهج، الكثير من الخبرة العملية بسوق العمل من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات والسلوك المطلوب لسوق العمل ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية.

وقالت إن تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناءً على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة، والتي أوصت بتبني الخطة المبنية على الكفايات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم اختيار برنامج دولي تقني يمكن موائمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين 80 – 90 بالمئة مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق التي كانت بحدود 25 بالمئة.

وأوضحت، أنه من أجل ضمان رفع نسبة الملتحقين في التعليم المهني التقني قامت الوزارة بوضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا “BTEC” التي تضمن حصول الطالب على وظيفة المستقبل وتخفف نسبة البطالة، حيث تم تطوير المؤهلات المهنية التقنية لتتواءم مع البيئة المحلية للتأكد من ملائمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.

وأشارت الى أن البرنامج التقني يطبق في 70 دولة ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية، لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، مبينة أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني بكافة التخصصات التقنية، حيث يستطيع الطالب استكمال الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه بعد نهاية الصف الثاني عشر وإنهاء المستوى الثالث من البرنامج التقني على شهادة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق في الجامعات الحكومية والخاصة.

وبينت أن آلية تطبيق نظام التعليم المهني الجديد تتم بعد حصول المدرسة على الموافقة كمركز معتمد لتقديم تخصصات التعليم التقني، ليتم لاحقا تسجيل الطلاب على منصة بيرسون “Edexcel Online”، ثم مرحلة التدريس والتدريب العملي للساعات المعتمدة.

ولفتت الى أن هذه المراحل يتبعها التدقيق الداخلي من قبل المدرسة على الواجبات “التقييمات” قبل توزيعها على الطلبة “الجزء الأول”، ثم مرحلة تقييم الطلاب عن طريق الواجبات والتدقيق الداخلي من قبل المدرسة على تصحيح المعلم للواجبات “الجزء الثاني”، والتدقيق الخارجي لمعايير الجودة لجميع التقييمات أو الواجبات من قبل بيرسون والمرحلة الختامية وهي إصدار الشهادات.

وأكدت أن توزيع الطلاب على التخصصات يتم حسب رغبة الطالب والمعدل المئوي لآخر 3 صفوف “السابع 30 بالمئة والثامن 30 بالمئة والتاسع 40 بالمئة” وتوفر مقاعد ضمن الطاقة الاستيعابية للشعبة الواحدة في كل تخصص.

واضافت أنه تم تطوير مناهج الطلبة من خلال تطوير وحدات دراسية متخصصة لحقول الزراعة و الجمال خاصة بالأردن تتواءم مع البيئة المحلية وتم اختيار وحدات دراسية لكل التخصصات الباقية من المؤهلات الدولية للمستوى الثاني المترجمة للغة العربية وتم تزويد ودعم التخصصات بإطار دعم متكامل، كما تم تطوير موارد المعلمين من الأدلة الإرشادية لتتماشى مع التخصصات والكتب المدرسية للطلاب وتم ترجمة الوثائق للغة العربية.

وقالت القطاونة، إنه تم تدريب 540 معلما في المرحلة الأولى من شهر حزيران الى شهر آب الماضي على ضمان جودة تطبيق وتقييم الوحدات الدراسية لتخصصات “BTEC” وتدريب المعلمين في كل تخصص على المحتوى والتقييم واستخدام الموارد والأدوات وتم الحصول على اعتماد جميع المدارس المستهدفة باعتماد المنهاج لتكون مراكزا لتقديم التخصصات التقنية بناء على تدريب المعلمين.

يشار الى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت برنامج “BTEC” التقني في المدارس الحكومية وعددها 266 مدرسة منها 262 مدرسة حكومية و4 مدارس تابعة لمدارس الثقافة العسكرية وقد تم توزيع 515 تخصصا على المدارس المستهدفة، حيث تم توزيع 18 الف طالب على تخصصات المستوى الثاني (الصف العاشر) الستة في المرحلة الأولى وهي “الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات” للعام الدراسي 2023-2024، وسيتم إضافة أربعة تخصصات للمستوى الثاني العام الدراسي 2024-2025 وهي البناء والمنشئات والسياحة والسفر والوسائط الإبداعية والفنون والتصميم.

كما تم توزيع التخصصات على معاهد ومراكز التدريب المهني، حيث تم اعتماد 21 معهد تدريب مهني موزعا على 18 مديرية تربية وتعليم، وقد تم ربط تلك المعاهد بمدارس مهنية واعتماد تخصصات مهنية تقنية وتوزيع الطلبة فيها.

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