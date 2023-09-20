إستشهاد ضرغام الأخرس ومحمود عرعراوي ومحمود السعدي وعطا موسى ورأفت خمايسة بالضفة، ويوسف رضوان في غزة

استشهد ستة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فقد ارتقى أربعة شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمالي الضفة، مساء أمس، وأصيب نحو 30 آخرين.

وشهداء جنين هم: محمود علي نافع السعدي (٢٣ عامًا)، ومحمود خالد عرعراوي (٢٤ عامًا)، ورأفت عمر خمايسة (٢٢ عامًا)، وعطا ياسر عطا موسى (29 عامًا).

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى مخيم جنين وحاصرت منزلًا، قبل أن تقتحم قوات معززة من جيش الاحتلال المنطقة، وتدور اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

وفشلت قوات الاحتلال في اعتقال أو قتل القيادي في كتائب شهداء الأقصى محمد أبو البهاء، المستهدف بالعملية في مخيم جنين.

واعترف جيش الاحتلال بتعرض قواته لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام المخيم، مدّعيًا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته.

وفي مخيم عقبة جنوب غربي مدينة أريحا شرقي الضفة، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، في وقت دارت اشتباكات مع المقاومة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عامًا) بعد إصابته برصاصة في الرأس.

وذكر شهود العيان أن جنود الاحتلال انتشروا في المخيم وداهموا عشرات المنازل فيه، وعاثوا خرابًا في الممتلكات.

وفي قطاع غزة، استشهد شاب وأصيب 11 آخرين جراء قمع قوات الاحتلال متظاهرين قرب السياج الأمني.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشاب يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا) استشهد أثر إصابته برصاص قوات الاحتلال شرقي خانيونس.

وخرج مئات الشبان في تظاهرات غاضبة شرقي القطاع نصرة للمسجد الأقصى والأسرى في سجون الاحتلال.

واقتحم الشبان عصر أمس السياج الأمني شرقي جباليا شمال القطاع، واعتلوا ثكنة عسكرية تابعة لجنود الاحتلال، ورفعوا علم فلسطين عليها.

ومن المقرر أن يُشيّع المواطنون جثامين الشهداء الستة اليوم كُلٌ في محافظته.

وباستشهاد الشبان الستة؛ ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الشهر الجاري إلى 15 شهيدًا في الضفة وغزة، ونحو 250 شهيدًا منذ بداية عام 2023 في جميع المحافظات.

وفي التفاصيل، استشهد الشاب ضرغام محمد يحي الأخرس (19 عاما)، صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم عقبة جبر بأريحا، وهو ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة وغزة إلى 6 شهداء خلال أقل من 24 ساعة.

وأفاد مصدر محلي أن قوات صهيونية خاصة اقتحمت مخيم عقبة جبر وسرعان ما اندلعت مواجهات مع المواطنين ما أدى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني، أن الشاب ضرغام الأخرس وصل إلى مستشفى أريحا مصابا بعيار ناري في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وكانت حالته حرجة، وسرعان من أعلن استشهاده متأثرا بإصابته الخطيرة جدا.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء محافظة أريحا والأغوار منذ بداية العام الجالي إلى 13 شهيدا.

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية من القوات الى المخيم التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم: ياسين مروان حمدان، وعمه محمد حمدان، من منزليهما بالمخيم.

وفجر اليوم أعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين؛ لترتفع حصيلة العدوان على المخيم إلى أربعة شهداء.

وأعلنت زارة الصحة، الليلة الماضية، استشهاد: محمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، ورأفت عمر خمايسة (22 عاما)، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروح مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان على مخيم جنين.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يوسف سالم رضوان (25 عاما) وإصابة 11 آخرين بجروح في قمع قوات الاحتلال تظاهرات الشباب الثائر التي انطلقت في أربع مواقع شرق قطاع غزة؛ نصرةً للمسجد الأقصى، متحدّين القمع الصهيوني.

وبالشهداء الجدد ترتفع حصيلة الشهداء إلى 245 شهيدًا في فلسطين المحتلة، منهم 47 طفلاً، و11 من الإناث و8 مسنين، في اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيها.