في بيان مشترك.. الرئيسان السوري والصيني يتفقان على إقامة علاقات شراكة إستراتيجية بين البلدين في كل المجالات
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جرينتش+2 11:44
إستشهاد ضرغام الأخرس ومحمود عرعراوي ومحمود السعدي وعطا موسى ورأفت خمايسة بالضفة، ويوسف رضوان في غزة
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