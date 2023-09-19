ضبط 350 الف حبة مخدرة بالرويشد والقبض على 4 مروجين

عمان 19 أيلول (بترا)- تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 350 الف حبة مخدرة في الرويشد، والقبض على أربعة مروجين بحملة أمنية في سحاب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه ومن خلال متابعة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات للأشخاص الخطرين جدا من مهربي المخدرات ومستورديها في منطقة الرويشد، وردت معلومات حول قيام احدهم بتخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن منطقة صحراوية خالية من السكان في لواء الرويشد .

وأشار الى أن قوة أمنية مشتركة قامت بالتحرك للمكان وعملت على تمشيط مساحات واسعة ضمن المنطقة المعنية ليتم العثور على 3 “شوالات “كبيرة أخفيت بين الصخور وعثر بداخلها على 350 الف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات لضبط المتورط الرئيس الخطر في القضية والمشتركين معه.

وفي سياق متصل، انه وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المتورطين بقضايا ترويج المواد المخدرة في لواء سحاب في العاصمة، نفذت إدارة مكافحة المخدرات حملة أمنية خاصة على كل من وردت معلومات حول نشاطاته الجرمية تلك، ودوهمت خلالها عدة مواقع ومنازل استخدمت لتخزين وترويج المواد المخدرة.

وأفضت الحملة لإلقاء القبض على أربعة مروجين وضبط بحوزتهم ما مجموعه 28 كف حشيش و 3500 حبة مخدرة وثلاثة أسلخه نارية.

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