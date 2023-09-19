فضلاً عن إحتلالها هضبة الجولان ومزارع شبعا وكل فلسطين.. إسرائيل تحتل، عبر أقمارها التجسسية، فضاءات الشرق الأوسط
أهم العناوين
جرينتش+2 11:03
ضبط 350 الف حبة مخدرة بالرويشد والقبض على 4 مروجين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني