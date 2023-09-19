فضلاً عن إحتلالها هضبة الجولان ومزارع شبعا وكل فلسطين.. إسرائيل تحتل، عبر أقمارها التجسسية، فضاءات الشرق الأوسط
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تبادل الاتهامات بين طرفي الصراع السوداني الخائنين البرهان وحميدتي، حول حريق هائل اجتاح “أشهر الأبنية” بالخرطوم/ فيديو
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