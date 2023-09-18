كيم جونغ أون يشكر بوتين على كرم ضيافته، ويعلن عن فتح “نقطة تحول جديدة” في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا

سيؤل – سبوتنيك.

شكر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الاثنين، عقب زيارته إلى روسيا الاتحادية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسلطات المحلية.

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد أعرب “الرفيق العزيز كيم جونغ أون عن امتنانه العميق للرئيس بوتين وقيادة روسيا وشعبها للاهتمام الذي أوله إياه طيلة فترة زيارته لروسيا، وكرم الضيافة … وتمنى الازدهار والرخاء لروسيا وشعبها”.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أن زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا فتحت “نقطة تحول جديدة” و”صفحة جديدة من التنمية” في تاريخ تعزيز علاقات حسن الجوار بين كوريا الشمالية وروسيا، و”ستبقى محفورة إلى الأبد في صفحات التاريخ”.

ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.

وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل “الأولوية الأولى” بالنسبة لبلاده.

جدير بالذكر، أن آخر زيارة لرئيس كوريا الشمالية إلى روسيا كانت في أبريل/ نيسان عام 2019، عندما وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، في هانوي بفيتنام.