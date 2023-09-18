كيم جونغ أون يشكر بوتين على كرم ضيافته، ويعلن عن فتح "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا
أهم العناوين
جرينتش+2 02:52
كفالة إلزامية للمركبات المباعة من غير الوكلاء اعتباراً من الشهر المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني