كيم جونغ أون يشكر بوتين على كرم ضيافته، ويعلن عن فتح "نقطة تحول جديدة" في العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا
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جرينتش+2 11:09
ياسين أقطاي، مستشار أردوغان يعترف ان إشتداد النزعة العنصرية في تركيا قد حولها الى بيئة طاردة للسياح العرب/ فيديو
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