غدا.. بدء التمرين الوطني لاختبار الجاهزية الاردنية للتعامل مع الزلازل

تبدأ، غدا الاثنين، فعاليات التمرين الوطني “درب الأمان 3” الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

ويأتي هذا التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ، والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار، وتواجد أمني في عدة مناطق قرابة الساعة 10 صباحاً من دون التأثير على سير الحياة العامة.