فيما يتسابق الحكام العرب على التطبيع والإنبطاح.. حزب الله يُصعّد تحديه للعدو الصهيوني ويحذّره من العبث بحياة اللبنانيين
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طقوس تلمودية ولباس كهنوتي.. المستوطنون يستبيحون الأقصى في أول أيام الأعياد اليهودية بحماية مشددة/ فيديو
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