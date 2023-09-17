لا أمان لأردوغان ولكن.. إيران تقترح خطة عمل لإنسحاب القوات التركية من سوريا، وفق ترتيبات أمنية وضمانات إيرانية - روسية
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جرينتش+2 06:39
سلاف فواخرجي تستذكر والدها بكلمات شجن وحنين مؤثرة
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