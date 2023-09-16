بعدما تنكّر الحكام العرب الأنذال لسوريا.. الأسد يستعد لزيارة الصين لفك الحصار الاقتصادي وإعادة إعمار القطاعات الخدمية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:58
تقرير الاستيطان الأسبوعي.. اتفاقيات اوسلو تطويها موجات متعاقبة من عمليات البناء والمخططات الاستيطانية الهدامة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني