15.7 مليون عدد اليهود في العالم و46 بالمئة منهم يعيشون بإسرائيل

القدس ـ الاناضول

كشفت معطيات “الوكالة اليهودية”، الجمعة، أن نسبة اليهود في إسرائيل بلغت حوالي 46 في المئة من إجمالي عددهم في العالم.

وقالت الوكالة (غير حكومية تحظى بدعم إسرائيل) في تقرير بمناسبة “رأس السنة العبرية”: “بلغ عدد اليهود في العالم حوالي 15.7 مليونا أي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف مقارنة بالعام الماضي”.

وأضافت: “من إجمالي السكان اليهود، بلغ عدد اليهود في إسرائيل نحو 7.2 ملايين، بينما يعيش نحو 8.5 ملايين يهودي خارج إسرائيل، منهم نحو 6.3 ملايين في الولايات المتحدة، ونحو 2.2 مليون في بقية الدول”.

وأردف التقرير: “تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل من إجمالي يهود العالم حوالي 46 في المئة، بزيادة قدرها نصف بالمئة مقارنة بالأرقام المعدلة في العام السابق”.

ولفت إلى أن “هذه التقديرات تشمل كل من يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين، ولا يحملون أي هوية دينية أخرى، ولا تشمل الأرقام أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود جزئيا”.

ويسمح قانون إسرائيل لكل يهودي أو من يعتبر نفسه من أصول يهودية أن يهاجر إلى إسرائيل ضمن ما يسمى “قانون العودة”.

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