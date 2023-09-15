إعلان الرئيس بايدن عن الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يُهمّش تركيا ويُثير غضبة أردوغان
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جرينتش+2 08:04
15.7 مليون عدد اليهود في العالم و46 بالمئة منهم يعيشون بإسرائيل
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