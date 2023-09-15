سلامتكِ يا فخر العرب.. جميلة بوحيرد ترقد على سرير الشفاء، وتصارع المرض بذات الروح التي واجهت بها الاستعمار الفرنسي
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جرينتش+2 04:21
سفير الإمارات بواشنطن يعترف ان بلاده فقدت مكانتها عند اسرائيل، بعدما وقعت معها اتفاق التطبيع الابراهيمي/ فيديو
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