سلامتكِ يا فخر العرب.. جميلة بوحيرد ترقد على سرير الشفاء، وتصارع المرض بذات الروح التي واجهت بها الاستعمار الفرنسي
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جرينتش+2 12:09
بهدف التخلص من ورطتها.. السعودية تدعو، لأول مرة منذ بدء الحرب، وفداً حوثياً لزيارتها بغرض مناقشة حل الأزمة اليمنية
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