في 11 قضية نوعية.. القبض على 22 تاجراً ومروجاً للمخدرات

عمان 14 أيلول (بترا)- القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 22 تاجراً ومروج مخدرات خلال تعاملها مع 11 قضية نوعية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تمكنوا منذ بداية هذا الأسبوع من التعامل مع 11 قضية نوعية في قضايا الاتجار والترويج والتهريب في مختلف محافظات ومناطق المملكة، ألقوا القبض خلالها على 22 شخصاً ممن يشكلون خطراً على المجتمع.

ففي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات حول أحد الأشخاص المرتبطين بعصابات دولية للاتجار وتهريب المخدرات والتأكد من استلامه لكميات كبيرة من المواد المخدرة عن طريق تلك العصابات، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش مكانه عثر على 350 كفاً من مادة الحشيش المخدرة.

وفي قضية أخرى، بلواء الرمثا أُلقي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 110 آلاف حبة مخدرة كانا يخططان لتهريبها لإحدى دول الجوار ، فيما ألقي القبض في البادية الشمالية على مروجَين اثنين بحوزتهما 6 آلاف حبة مخدرة.

وفي محافظة إربد دوهم مطلوب من الدرجة الاولى بحقه 22 طلبا أمنياً ومصنف “خطر” في مناطق غرب إربد وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وفي العاصمة تم التعامل مع أربع قضايا ألقي القبض في الأولى على اثنين من تجار المخدرات أثناء نقلهما لكمية من المواد المخدرة من أجل بيعها في محافظة المفرق وضبط معهما 7 كفوف حشيش و 14 ألف حبة مخدرة و 150 غم كريستال، وفي القضية الثانية القي القبض على مروجين اثنين وبحوزتهما 35 كف حشيش و 5 آلاف حبة مخدرة، وفي والثالثة ألقي القبض على مروج بحوزته 14 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة، كما القي القبض في القضية الرابعة على مروج بحوزته 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة.

وفي محافظة المفرق والبادية الشمالية، نفذت حملة أمنية على المطلوبين والمشبوهين ومروجي المخدرات القي القبض خلالها على 9 منهم وضُبط بحوزتهم 17 كف حشيش و 3000 حبة مخدرة وسلاحان ناريان.

وفي معبر العمري الحدودي، جرى إيقاف إحدى مركبات الشحن قادمة من دولة مجاورة حيث وردت معلومات حول تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها لتهريبها لدولة مجاورة وبتفتيشها عثر داخلها على 150 ألف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع سائق المركبة.

وفي إحدى مناطق البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات من المواد المخدرة، حيث تم التوجه للمكان وبتمشيط المنطقة عثر على 184 كف حشيش و 14 ألف حبة مخدرة والتحقيق جارٍ لتحديد هوية المتورطين بالقضية.