اعتبرتهما شخصين غير مرغوب بهما.. روسيا تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية جراء نشاطهما التجسسي
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جرينتش+2 09:46
تيران وصنافير ستعودان.. الحدود التي رسمتها الدماء لا تزول
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