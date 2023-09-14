اعتبرتهما شخصين غير مرغوب بهما.. روسيا تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية جراء نشاطهما التجسسي
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جرينتش+2 09:45
بعد غياب 3 سنوات.. إلهام شاهين تعود إلى السينما بفيلم “فيتو”
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