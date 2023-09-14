بعد غياب 3 سنوات.. إلهام شاهين تعود إلى السينما بفيلم “فيتو”

تستعد الفنانة المصرية العريقة، إلهام شاهين لخوض تجربة سينمائية جديدة، هي الأولى لها منذ ثلاث سنوات، حيث كان آخر أفلامها “حظر تجول” الذي عُرض للمرة الأولى في المسابقة الرسمية للدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عام 2020.

وبحسب تصريحات صحفية للممثلة المصرية، البالغة 62 عامًا، فإن الفيلم الجديد سيحمل اسم “فيتو”، وستجدد من خلاله تعاونها مع زميلتها رانيا يوسف، في ثاني تعاون بينهما بعد مشاركتهما بفيلم “ريجاتا” للمخرج محمد سامي، عام 2015.

ويناقش الفيلم الجديد، الذي سيتولى اخراجه المخرج ياسر سامي، وهو من تأليف مصطفى بدوي، العديد من القضايا المجتمعية، في قالب كوميدي حفيف، على رأسها قضية العنف ضد المرأة/ العنف الأسري، وكيف يمكن للنساء مواجهته والتصدي له،

تقارير محلية، ذكرت أن إلهام شاهين لن تكتفي بدور البطولة في فيلم “فيتو”، بل تشارك أيضًا بالدور الإنتاجي على غرار فيلمي “خلطة فوزية” 2009، و”يوم للستات” 2016، الذي رشح لجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعكف صُناع “فيتو” حاليًّا على تحديد موعد ومواقع التصوير، بالإضافة إلى استكمال باقي أفراد طاقم الفيلم، إذ كشفت بعض التقارير عن اختيار النجمين عمرو عبد الجليل وماجد المصري، للمشاركة في الفيلم.

إلهام شاهين التي غابت عن موسم دراما رمضان الماضي بعد مشاركتها في موسم رمضان 2022 بمسلسل “بطلوع الروح”، أعلنت مؤخرًا انتهاءها من تصوير مسلسل “ألفريدو” المأخوذ من رواية “55 مشكلة حب”، للراحل مصطفى محمود.

وقد نشرت شاهين عبر حسابها في إنستغرام مجموعة من الصور تضم فريق عمل المسلسل، وعلّقت عليه بالقول: “مبروك علينا مسلسل ألفريدو. يا رب بالتوفيق. أوعد جمهوري بدور جديد تمامًا لم أقدمه من قبل ولم تقدمه أي فنانه في الوطن العربي”.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب شاهين، كل من: أحمد فهمي، وندى موسى، وإيمان السيد، وعمر شرقي، وغيرهم، وأشرف على كتابته عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.