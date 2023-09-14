رغم انه بعيد عن زلزال المغرب وفيضان ليبيا.. مخيم عين الحلوة يتكبد 15 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً بـ"نيران صديقة" خلال أسبوع
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بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير اليوم الخميس
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