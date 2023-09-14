السعودية تنفذ عقوبة الإعدام في عسكريين اثنين بتهمة الخيانة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع في المملكة أعدمت اثنين من العسكريين اتهما بارتكاب الخيانة العسكرية إلى جانب تهم أخرى.

وقالت الوكالة إنهما تمت “إحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما (و)أقرا بما نُسب إليهما وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما والحكم عليهما بالقتل وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما، وقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن, وعلى شرف الخدمة العسكرية, فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى, والوطنية, والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن, وعلى شرف الخدمة العسكرية, وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما, أقرا بما نُسب إليهما, وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما, والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي, وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين, والمصادقة عليهما, وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين، اليوم الخميس، في قيادة منطقة الطائف.