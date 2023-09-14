الأسير ماهر الأخرس يعلق اليوم الخميس إضرابه عن الطعام

رام الله – قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين “إن الأسير ماهر الأخرس علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لأكثر من ٢٠ يوماً”.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن تعليق الأخرس لإضرابه، من أجل اعطاء الفرصة لمحاميه التفاوض مع النيابة، بعد صدور لائحة اتهام بحقه تتضمن بند العمل في حركة الجهاد الإسلامي، والتحريض وتقديم خدمات وطنية”.

وأفادت بأنه تم تعيين جلسة قراءة بتاريخ 26/10/2023، مع اعطاء الحق للأسير بتقديم طلب للإفراج عنه في اي وقت، علمًا بأن الأسير موجود في زنازين الجلمة وطلب نقله إلى سجن مجدو.