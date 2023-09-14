اعتبرتهما شخصين غير مرغوب بهما.. روسيا تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية جراء نشاطهما التجسسي

موسكو. – سبوتنيك

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لين تريسي، وذلك بغية تسليمها رسالة تطلب مغادرة موظفين أمريكيين اثنين للبلاد باعتبارهما شخصين غير مرغوب بهما.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن السكرتيرين الأول والثاني للسفارة الأمريكية شخصان غير مرغوب بهما وتطالبهما بمغادرة روسيا في غضون 7 أيام، وذلك بسبب نشاطهما غير القانوني في البلاد.

ولفتت أن الدبلوماسيين الأمريكيين اللذين أعلن أنهما شخصان غير مرغوب بهما كانا على تواصل مع المخبر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية شونوف.

وأضافت الخارجية بالقول إن موسكو تعول على أن تأخذ واشنطن العبر بعد طرد هذين الدبلوماسيين من روسيا وتمتنع عن اتخاذ خطوات تصعيدية.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر يعمل في السفارة الأمريكية ويعتبر موظفا سابقا في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

ووفقا للتقارير الأمنية، نفذ المدعو شونوف مهاما مشبوهة تلقاها من موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو، وهم جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، وذلك مقابل مكافأة مادية.

وتتعلق هذه المهام بجمع معلومات حول تقدم العملية العسكرية الخاصة وعمليات التعبئة في المناطق الروسية وغيرها.