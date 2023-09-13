رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن أن الكونغرس سيبدأ رسمياً إجراءات عزل بايدن جراء دوره في تغذية «ثقافة الفساد»
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جرينتش+2 04:55
وزارة الخارجية: الجالية الأردنية في ليبيا والمغرب بخير
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