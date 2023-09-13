وزارة الخارجية: الجالية الأردنية في ليبيا والمغرب بخير

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع أردنيين مقيمين في ليبيا والمغرب، بعد انقطاع تواصل ذويهم معهم عقب وقوع زلزال في المغرب وفيضانات في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي ، إن الوزارة اطمأنت على المواطنين الموجودين في المغرب وليبيا والذين تم تزويد الوزارة بأسمائهم، حيث طمأنت الوزارة ذويهم في الأردن وأن جميعهم بخير.

وأضاف أن وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية تلقت اتصالات بشأن انقطاع الاتصال بعدد من أبناء الجالية الأردنية الموجودين في المناطق التي تعرضت للإعصار والفيضانات، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات في تلك المناطق، نتج عن ذلك حالة من القلق من قبل ذويهم.