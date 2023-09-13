لقاء حميم، في قاعدة فضائية، بين بوتين وكيم جونغ الذي أكد ان العلاقة مع روسيا أولى أولويات كوريا الديمقراطية / فيديو
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جرينتش+2 01:00
لقاء حميم، في قاعدة فضائية، بين بوتين وكيم جونغ الذي أكد ان العلاقة مع روسيا أولى أولويات كوريا الديمقراطية / فيديو
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