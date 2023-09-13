قوات العدو تزعم اعتقال تجار أسلحة بحوزتهم 10 مسدّسات بالأغوار

زعمت شرطة الاحتلال ان أفرادا من الجيش من مديرية المروج والأغوار ووحدة “ماتيلان” التابعة لشرطة حرس الحدود، قد القوا القبض على أربعة تجار أسلحة بالقرب من بلدة “جيشر”، وبحوزتهم 10 مسدّسات.

وبحسب بيان لشرطة الاحتلال، فقد تم القاء القبض على المشتبه بهم وهم من سكان مناطق الجنوب يوم أمس الثلاثاء، بعد مطاردة لحيازتهم الأسلحة، وستتم إحالتهم بناء على طلب من الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق في محكمة الصلح بالناصرة.

كانت قوات الاحتلال قد زعمت، قبل أسبوع، انها أحبطت محاولة تهريب 6 عبوات ناسفة حرفية ضبطتها شرطة المنطقة الشمالية.