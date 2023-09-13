حالة عدم استقرار اليوم الاربعاء وسط زخات مطرية بالمناطق الغربية

عمان – تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط زخات متفرقة من المطر ولفترات قصيرة، لاسيما في الأجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.

ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16 وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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