زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يؤيد إجراءات عزل بايدن، لأنه "كذب" على الشعب بشأن أعمال ابنه المشبوهة
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حالة عدم استقرار اليوم الاربعاء وسط زخات مطرية بالمناطق الغربية
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