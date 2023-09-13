تجدد الاشتباكات في “عين الحلوة” وارتفاع القتلى إلى 12

بيروت – شهد مخيم عين الحلوة، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين مسحلين من حركة “فتح”، وما يطلق عليها المجموعات الإسلامية.

واستخدمت مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اأاكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من أحيائها وأوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازية.

وقد شهد المخيم حركة نزوح كبيرة إلى مدينة صيدا ومنطقتها.

وأسفرت الاشتباكات التي ما زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى، 3 منهم لحركة “فتح” و15 جريحًا، ما يرفع العدد الإجمالي منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.