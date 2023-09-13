رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن أن الكونغرس سيبدأ رسمياً إجراءات عزل بايدن جراء دوره في تغذية «ثقافة الفساد»
أهم العناوين
جرينتش+2 08:19
القيادي الفتحاوي عباس زكي: أي تطبيع مع تل أبيب هو “خيانة”، وأتمنى أن لا تقدم السعودية عليه تحت ضغوط أمريكية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني