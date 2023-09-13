القبض على شخص ارتكب جريمة قتل وأصابة آخر في عمان

عمان 13 أيلول (بترا) – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي القتل بحق عربي في منطقة الشميساني وإصابة عربي آخر في منطقة ماركا.

وفي تفاصيل القضيتين، أكّد الناطق الإعلامي أنّ بلاغاً ورد أول أمس بانقطاع الاتصال بشخص سبعيني من جنسية عربية، إذ تم التحرك لمكان سكنه في منطقة الشميساني وعثر على جثته داخل شقته وقد تعرّض للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، وتعرّض لسرقة مركبته وهاتفه ومقتنيات شخصية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق تحقيقي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد مرتكبها.

وأضاف أنه وفي مساء اليوم التالي تعرّض شخص عربي آخر لإطلاق عيارات نارية من قبل مجهول أثناء وجوده أمام منزله في منطقة ماركا وأُسعف للمستشفى بحالة سيئة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشكّل في القضية الأولى تمكّن من خلال التحقيقات والمؤشرات والأدلة من ربط القضيتين بمرتكب واحد، وجرى تحديد هويته، حيث تبيّن وجود خلاف سابق وقضايا بينه وبين المصاب بالقضية الثانية وجرى التعميم عنه ومباشرة البحث عنه.

وأضاف أنّه في مساء الاثنين، وبعد بحث وتحرٍ وتتبع المشتبه به جرى تأكيد مكانه ومداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط السّلاح المُستخدم في القضيتين، وبالتّحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمتين وأنّه أقدم على ارتكاب الجريمة الأولى بدافع السرقة، فيما توجّه في اليوم التالي لمنطقة ماركا وانتظر الشّخص الآخر أمام منزله وأطلق النار عليه إثّر خلافات سابقة بينهما، وقام كذلك بسرقة المقتنيات الشخصية التي كانت بحوزته.

وجرى ضبط المركبة المسروقة وبعض المقتنيات الأخرى التي قام بسرقتها وستتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

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