زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يؤيد إجراءات عزل بايدن، لأنه "كذب" على الشعب بشأن أعمال ابنه المشبوهة
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جرينتش+2 08:31
القبض على شخص ارتكب جريمة قتل وأصابة آخر في عمان
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