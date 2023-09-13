استشهاد عسكريين سوريين اثنين وإصابة ستة آخرين، جراء عدوان إسرائيلي غادر على بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس

دمشق- سانا

استشهد عسكريان وأصيب ستة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض مواقع دفاعنا الجوي في ريف طرطوس.

وذكر مصدر عسكري، في تصريح لوكالة سانا، أنه في تمام الساعة : 17.22 من بعد ظهر اليوم الاربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة ستة آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومن جانبه، أفاد مراسل “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في ريف مدينة طرطوس على السواحل السورية.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة “سبوتنيك”: “الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض النقاط في ريف طرطوس”.

وأضاف: “العدوان عبر طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من المياه الدولية قبالة السواحل السورية”.

وتابع المصدر: “الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية تصدت لمعظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى هدفها”.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن جنديين سوريين قتلا وأصيب ستة آخرون إثر هجوم صاروخي إسرائيلي على محافظة طرطوس.

الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي – سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية السورية، إسرائيل باستمرارها في خرقها الفاضح لميثاق الأمم المتحدة وعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة سياستها الوحشية المتمثلة بضرب البنى التحتية والمنشآت المدنية الحيوية.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تزعم إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا،