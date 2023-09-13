رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن أن الكونغرس سيبدأ رسمياً إجراءات عزل بايدن جراء دوره في تغذية «ثقافة الفساد»
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جرينتش+2 08:18
استشهاد عسكريين سوريين اثنين وإصابة ستة آخرين، جراء عدوان إسرائيلي غادر على بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس
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