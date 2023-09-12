2901 وفاة و5530 اصابة.. حصيلة غير نهائية لضحايا الزلزال بالمغرب

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يؤيد إجراءات عزل بايدن، لأنه "كذب" على الشعب بشأن أعمال ابنه المشبوهة
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