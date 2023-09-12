سلطة عباس تتسلم أسلحة ومعدات أميركية، بواسطة الأردن وموافقة إسرائيل لقمع المقاومة في جنين ونابلس وطولكرم
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جرينتش+2 03:11
2300 وفاة في درنة وحدها.. توقعات ليبية بحصيلة «مخيفة» من القتلى والمفقودين خلّفها الإعصار «دانيال»
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