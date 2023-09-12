طقس صيفي عادي اليوم الثلاثاء، واحتمال زخات متفرقة غدا

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تكون الأجواء صيفية اعتيادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر ما قد يؤدي الى إثارة الغبار في أجزاء من المملكة ولاسيما الجنوبية والشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتستمر الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17 وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الأغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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