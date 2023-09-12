ذيول إعصار “دانيال” الليبي تؤثر على طقس الأردن غدا الأربعاء

صرح مستشار العمليات الجوية في موقع طقس العرب، جمال الموسى، اليوم الثلاثاء، إن إعصار دانيال الذي ضرب ليبيا تحوّل إلى منخفض جوي وبدأ بالتلاشي تدريجيا.

وأضاف الموسى، عبر أثير راديو “هلا”، أن قيّم الضغط الجوي ارتفعت ليتحول الإعصار إلى كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، من الممكن أن تؤثر على الأردن الأربعاء.

وأوضح أنه ينتج عن ذلك في الأردن، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤدي إلى أجواء غائمة جزئيا، وسقوط زخات رغدية من المطر أحيانا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة، وأجواء مغبرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع هبوب رياح مصاحبة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية، غدا الأربعاء، في حين تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان إلى 26 درجة مئوية.