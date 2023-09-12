سلطة عباس تتسلم أسلحة ومعدات أميركية، بواسطة الأردن وموافقة إسرائيل لقمع المقاومة في جنين ونابلس وطولكرم
أهم العناوين
جرينتش+2 03:11
دروس وعبر.. «اتفاقية أوسلو» بعد 3 عقود من توقيعها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني