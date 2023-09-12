إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذاراً لمخالفات تدخين في الزرقاء

نفذت مديرية صحة الزرقاء، من خلال ضباط ارتباط مكافحة التدخين، 1497 زيارة ميدانية على مختلف المنشآت الحكومية والخاصة، من ضمنها مقاه ومحال بيع مستلزمات تدخين وصالونات تجميل وعيادات طبية عامة وخاصة ومدارس حكومية الخاصة.

وقال مدير صحة الزرقاء خالد عبد الفتاح لقناة المملكة ، إنه تم توجيه 154 إنذارا و30 مخالفة وإغلاق 7 منشآت بالإضافة إلى إعطاء محاضرات توعوية حول أضرار التدخين.

ولفت عبدالفتاح إلى أنه تم التركيز على البقالات والمنشآت ” التي تقوم ببيع الدخان بالتجزئة بالقرب من المدارس، حيث نصت التعليمات على منع بيع السجائر بالتجزئة لأقل من 18 وبالقرب من المدارس لمسافة 250 متر”.