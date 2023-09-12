إصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة مساء اليوم الثلاثاء

نابلس – أصيب مستوطنان بجراح في عملية إطلاق وقعت قرب مفرق بيتا في حوارة بنابلس شمال الضفة المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه سيارة للمستوطنين في المنطقة وأصابوا اثنين من ركابها بجراح متوسطة وطفيفة، ثم تمكنوا من الانسحاب من المنطقة.

ولفتت إلى أن قوات من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هرعت إلى المنطقة بحثا عن منفذي العملية.

ونقلت “فضائية الأقصى” عن مصادر أكدت أن كتيبة الفجر- شباب الثأر والتحرير قد تتبنت عملية إطلاق النار في حوارة.

في السياق، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم غالبية الحواجز المحيطة بنابلس عقب عملية إطلاق النار في حوارة

وتتصاعد المقاومة الفلسطينية في أنحاء أرضنا المحتلة بالتزامن مع جرائم صهيونية متلاحقة بحق القدس والأقصى والأسرى وكل مكونات شعبنا.