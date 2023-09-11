وزارة التربية: الدراسة الجامعية متاحة لخريجي تخصصات المسار المهني الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة الجامعية متاحة أمام خريجي المسار المهني / الثانوية العامة ولكافة تخصصاته.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية حسب التخصص الذي درسه وفق الآتي: (برنامج الهندسة: تخصصات هندسة الميكانيك، وهندسة الكهرباء، وهندسة الميكاترونكس، والهندسة الصناعية)، و(برنامج الضيافة: تخصصات السياحة، والضيافة والفندقة، وفنون الطهي)، و(برنامج الأعمال: تخصصات الإدارة والأعمال)، و(برنامج التجميل: تخصصات علوم التجميل، وعلوم التجميل ومستحضرات التجميل)، و(برنامج التعليم الزراعي: تخصصات الزراعة، وعلم الغذاء)، و(برنامج تكنولوجيا المعلومات: تخصصات تكنولوجيا المعلومات).

وأوضحت الوزارة أن الطالب يستطيع مواصلة الدراسة الجامعية في التخصصات الأربعة التي سيتم استحداثها للمستوى الثاني/العام الدراسي 2024 /2025 وفق الآتي: (برنامج الوسائط الإبداعية: تخصصات الإعلام)، و(برنامج السياحة والسفر: تخصصات السياحة، وتخصصات السفر)، و(برنامج الفن والتصميم: تخصص العمارة الخضراء، وتخصصات كلية الفنون)، و(برنامج بناء وإنشاءات: تخصص هندسة مدنية، وتخصص هندسة العمارة، وتخصص إنشاء المباني وصيانتها).

وبينت أن الطالب سيحصل بعد نهاية الصف الثاني عشر، وإنهاء المستوى الثالث على شهادة الدارسة الثانوية العامة التي ستؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة حسب تخصصه.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التطوير المهني المبني على الكفايات “Pearson International BTEC” يتضمن مؤهلات متخصصة ذات صلة بالعمل، وتجمع بين التعلم العملي القائم على التخصصات المهنية.

وتهدف مؤهلات “BTEC” إلى تخريج أجيال مؤهلة بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلبة خلال دراستهم لمناهج “BTEC” الخبرة العملية بسوق العمل وفق طرق تعليمية وتقييمية تزودهم بالمعرفة والمهارات وتنمية السلوك المطلوب لسوق العمل، مما يؤهلهم للاندماج بالحياة العملية أو التوجه لمواصلة الدراسة الجامعية.

وكانت وزارة التربية والتعليم أقرت تطوير مسار التعليم المهني المبني على الكفايات بناء على دراسات لسوق العمل قامت بها اليونسكو بالتعاون مع الوزارة.

وأوصت الدراسة بتبني خطة جديدة مبنية على الكفايات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وجرى اختيار برنامج دولي تقني يمكن مواءمته مع البيئة المحلية ويضمن تدريب وتأهيل الطالب لمهارات القرن العشرين ومهن المستقبل، حيث تتراوح نسبة التدريب العملي بين 80 و90 بالمئة، مقارنة بالممارسة العملية في النظام المهني السابق 25 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن البرامج التقنية الحديثة، أحدثت تغيرا واضحا في وجهة النظر المجتمعية للتعليم المهني، لافتة إلى الاستفادة من تجارب دول تحولت للتعليم التقني والتدريب تلبية لحاجات سوق العمل العالمية والمحلية، حيث أن البرنامج يطبق في 70 دولة، ويعترف به في أرقى الجامعات العالمية؛ لأنه يتضمن مؤهلات علمية تقنية كانت في السابق تقتصر على الفروع الأكاديمية، والتي ثبت أنها تعاني من قصور في المهارات والخبرة العملية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة