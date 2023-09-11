الدبيبة يعلن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن شرقي ليبيا/ فيديو
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جرينتش+2 11:05
وزارة التربية: الدراسة الجامعية متاحة لخريجي تخصصات المسار المهني الجديد
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