فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية تسابق الزمن للعثور على ناجين يين الأنقاض، بعد أكثر من 48 ساعة من زلزال المغرب المدمر
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جرينتش+2 12:12
طقس معتدل اليوم الاثنين، وارتفاع الحرارة غدا وبعده
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