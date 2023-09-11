زوجي متفهم.. رد كارول سماحة على جرأة كليب “نسخة مني”/ فيديو

أثار الملصق الدعائي لأغنية المطربة اللبنانية كارول سماحة “نسخة مني” الكثير من الجدل منذ طرحه، وسط انتقادات لجرأتها غير المألوفة.

ورغم صمتها الطويل،فقد ردت كارول سماحة أخيرا على تلك الانتقادات التي وجهت لها، وغزت حسابها عبر “إنستغرام”، معتبرة أن زوجها متفهم وما قدمته هو عملها كممثلة فقط.

وقالت سماحة: “لأني ممثلة دايما بروح للآخر بالشعور، في أغنية (نسخة مني) أنا بحكي عن واحد صرت أنا وياه روح واحدة مش معقولة هنكون بعاد بالبوستر.. وبروح للآخر بأي عمل إن كان بالبوستر أو بشعوري، ده بالنسبة لي إني بقدم عملي كممثلة”.

وأضافت الفنانة، في تصريحات صحفية: “الحمدلله إني عندي زوج داعم ومتفهم وبيقدر الفن وبيقدر شغلي وده شيء مريحني جدا”.

وعن ردود الفعل التي طالت العمل على قناتها بـ”يوتيوب”، قالت سماحة: “ولا مرة اعتبرت يوتيوب معيارا لأغنياتي لأن في أغاني بتكون جايبة مشاهدات أقل وبتروح على أي بلد بتلاقيهم حافظينها، والنجاح الحقيقي هو على المسرح”.

واغنية “نسخة مني” من كلمات سليم عساف.

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