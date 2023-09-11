القبض على مطلوب خطر جداً ومسلح في البادية الشمالية

عمان 11 أيلول (بترا) – ألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح، وبحقه 12 طلبا أمنيا منها القتل العمد .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي داهمت فجر اليوم الاثنين، إحدى المزارع في البادية الشمالية، بعد التأكد من اختباء مطلوب خطر جدا ومسلح داخلها، وبعد أن غادر مكان نشاطه الجرمي في مناطق الشونة الشمالية.

وأضاف، أن المطلوب المصنف بحقه 12 طلبا أمنيا بقضايا القتل العمد والشروع بالقتل والاشتراك به والخطف، متوارٍ عن الأنظار منذ مدّة طويلة.

وأكّد أنّ القوة الأمنية تمكنت بعد محاصرة المزرعة ومداهمتها، من إلقاء القبض على ذلك المطلوب وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي.

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