نيللي كريم تتدرب على رقصة “الأفرو” الإفريقية الجميلة/ فيديو

وثّقت الفنانة المصرية نيللي كريم، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتعلم بعض حركات رقصة “الأفرو” الإفريقية، تحت إشراف مدربة، على أنغام أغنية “I Like it Like That”.

وظهرت “كريم” في الفيديو الذي نشرته عبر “فيسبوك” وهي ترقص باحتراف مع المدربة، ويبدو أنها قررت تعلم رقصة جديدة بعيدا عن رقص الباليه الذي تجيده.

وقد أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم برقصة الفنانة، واندفاعها بشكل دائم لتعلم أشياء جديدة، حيث جاء ضمن التعليقات: “فراشة مصر، بحب اندفاعك الدائم لكل شيء جديد”، “هل تستطيع نيللي بثقافتها الراقية أن تؤثر في هذا النوع من الفن الراقص وتضيف له من شخصيتها الجميلة؟”.

وتستمتع نيللي كريم بقضاء إجازتها الصيفية، بعد انشغالها لفترة طويلة في تصوير أعمالها، كما لم تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد “ع الزيرو”.

وقد أثار غياب الفنانة المصرية عن العرض الخاص لفيلم “ع الزيرو”، تساؤلات عديدة بين الجمهور، كان بينها وجود خلاف بينها وبين فريق العمل؛ بسبب عدم تقديرها بالشكل المناسب لمكانتها في بوستر الفيلم.

لكن منتج فيلم “ع الزيرو” جمال العدل، كشف أن نيللي كريم غابت عن عرض الفيلم في مصر والإمارات والسعودية بسبب سفرها إلى اليونان.

وأكد أن غيابها عن العروض الخاصة بالفيلم لا يغضبه، نافيا وجود أي خلافات معها، معلقًا: “الأصل في الموضوع كله الفيلم اللي إنتو بتتفرجوا عليه النهارده”.

ويتناول “ع الزيرو” أزمة بطله حمزة الشهير بـ”دراغون”، الذي يعمل “دي جي” في الحفلات، وتربطه علاقة وثيقة بطفله يوسف، الذي يكتشف إصابته بمرض السرطان فيعيش رحلة عذاب حتى تجرى له الجراحة.

ولأن علاج الطفل يحتاج إلى تكاليف باهظة الثمن، يضطر والده “حمزة” للتورط مع عصابات تعمل في التجارة بالأعضاء البشرية، وهو ما ورّط الفيلم بتهم الترويج للاتجار بالأعضاء البشرية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

