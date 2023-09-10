رئيس وزراء إثيوبيا يعلن، اليوم الأحد، إكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان سد النهضة.. ولا عزاء لمصر والسودان
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نيللي كريم تتدرب على رقصة “الأفرو” الإفريقية الجميلة/ فيديو
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