العدد مرشح للمزيد.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، فضلاً عن تدمير قرى بكاملها/ فيديو
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جرينتش+2 02:05
“كتيبة العياش” تتبنى إطلاق صاروخ “قسام 1” من جنين تجاه مستوطنة “رام أون”، وتنفي اعتقال أي من عناصرها/ فيديو
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