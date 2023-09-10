“كتيبة العياش” تتبنى إطلاق صاروخ “قسام 1” من جنين تجاه مستوطنة “رام أون”، وتنفي اعتقال أي من عناصرها/ فيديو

جنين – أعلنت “كتيبة العياش” التي تنشط في جنين، صباح اليوم الأحد، أنها أطلقت صاروخًا تجاه مستوطنة “رام أون” في غلاف المحافظة بصاروخ “قسام 1”.

وقالت الكتيبة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الاعداد والتطوير المستمر، وردًا على جرائم الاحتلال.

ونفت الكتيبة بشدة ما تداولته وسائل إعلام عبرية مؤخرًا، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن يكون قد تم اعتقال أي من عناصرها او كشف أي منهم، مؤكدةً على أن ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وارضاء جمهوره اليميني المتطرف.

وبينت أنها تعمل في ظروف أمنية معقدة، وفي سرية تامة بسبب الوضع الأمني.

وفي التفاصيل، أعلنت مجموعة عسكرية تُطلق على نفسها اسم “كتيبة العياش”، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة “رام أون”، الواقعة في “غلاف جنين”، بصاروخ من طراز “قسام 1”.

وقالت “كتيبة العياش” في بيان لها اليوم الأحد: “في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وردًا على جرائم هذا العدو بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا، تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة رام أون في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1”.

وأوضحت أنه رغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضييقيات الأمنية الكبيرة إلا أنها مستمرة في المقاومة وجعل الضفة “جحيمًا” على الاحتلال ومستوطنيه.

وأشارت الكتيبة إلى أنه لم يتم اعتقال أو كشف أي من مجاهديها، موضحةً أن ما يروج له الاحتلال عبارة عن تسويق لإنجاز نصر وهمي لتغطية فشله وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.

وشددت “كتيبة العياش”، أن الأسرى كما المسرى خط أحمر لا يمكن السكوت عن تجاوزه، لافتةً إلى أن المجاهدين سيكونون حاضرين بالوقت المناسب.

وهذه المرة السابعة التي تُطلق فيها كتيبة العياش صواريخ محلية باتجاه مستوطنات محاذية لجنين، في تطور لافت للعمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.