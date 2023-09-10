العدد مرشح للمزيد.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، فضلاً عن تدمير قرى بكاملها/ فيديو
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جرينتش+2 02:04
على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.. أول لقاء رسمي بين أردوغان والسيسي، اليوم، بعد عقد من القطيعة
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