رئيس وزراء إثيوبيا يعلن، اليوم الأحد، إكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان سد النهضة.. ولا عزاء لمصر والسودان
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جرينتش+2 06:03
رغم ان “ستالين” لم يعد للحياة.. الا انه قد صافح بايدن، أمس السبت، على هامش قمة العشرين في نيودلهي
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