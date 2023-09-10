رغم ان “ستالين” لم يعد للحياة.. الا انه قد صافح بايدن، أمس السبت، على هامش قمة العشرين في نيودلهي

شهدت الهند مصافحة غير مسبوقة بين رئيس أميركي وشخص يحمل اسم ستالين، لكن لا علاقة تربطه بالزعيم السوفياتي الراحل، والزمن لم يعد زمن الحرب الباردة.

فخلال حفل عشاء، مساء امس السبت على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت اليوم الأحد في نيودلهي، كان من بين الحاضرين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة ولاية تاميل نادو الهندية إم كاي ستالين اللذان تصافحا خلال المناسبة.

وكان ستالين الندي قد عام 1953، وأطلق عليه والده اسم الزعيم السوفياتي جوزف ستالين الذي توفي بعد ذلك بأيام.

وقد نشر المسؤول الهندي ستالين صورته مع بايدن وهو يبتسم على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، في حضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وعلّق على الصورة: “حضرت عشاء مجموعة العشرين… في ضيافة فخامة رئيسة الهند”، من دون أي إشارة أو إسقاط تاريخي أو إشارة إلى الزعيم السوفياتي السابق والرئيس الأميركي.. إلا أن الصورة لم تنجُ من التعليقات الساخرة.

فقد علق أحد المستخدمين: “من المدهش أن رئيسا أميركيا يلتقي ستالين بعد الحرب العالمية الثانية”، ففي أعقاب الحرب العالمية، بدأت الحرب الباردة بين القطبين.

والأسماء والألقاب الروسية ظاهرة موجودة في الهند، خصوصا في ولايات الجنوب حيث حكمت حكومات شيوعية في القسم الأكبر من العقود الستة الماضية.

ففي عام 2021، تزوج رجل يُدعى إنغلز في ولاية كيرالا بحضور أصدقاء له يحملون أسماء ماركس ولينين وهو شي مينه. وشهدت الولاية، التي يترأس المسؤول الهندي ستالين حكومتها في العام نفسه، حفل زواج مشابها حضره أشخاص يحملون أسماء من الحقبة السوفياتية والإرث الماركسي واللينيني.

المصدر: آ ف ب