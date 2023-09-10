إعلان نتائج امتحان “الشامل” صباح اليوم الاحد

العدد مرشح للمزيد.. حصيلة ضحايا زلزال المغرب ترتفع إلى 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، فضلاً عن تدمير قرى بكاملها/ فيديو
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