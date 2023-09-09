الأعنف منذ قرن.. زلزال مدمر يضرب المغرب ويؤدي الى مئات الوفيات وإلاصابات، ونداء عاجل للمواطنين للتبرع بالدم/ فيديو
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جرينتش+2 03:24
وسط حركة نزوح واسعة للأهالي.. سقوط ثلاثة قتلى و 30 جريحاً بتجدد الاشتباكات، اليوم السبت، في مخيم عين الحلوة بلبنان
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