الجزائر تعزي المغرب بضحايا الزلزال، وتعلن استعادها لتقديم شتى المساعدات الإنسانية، وكل إمكانياتها المادية والبشرية
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جرينتش+2 08:17
نجوى كرم تعزي المغرب وتلغي حفلها في اغادير جراء الزلزال/ فيديو
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