نجوى كرم تعزي المغرب وتلغي حفلها في اغادير جراء الزلزال/ فيديو

اضطرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى إيقاف حفلها الغنائي، ليلة أمس الجمعة، في مدينة أغادير، بعد زلزال قوي ضرب عدة مدن مغربية وخلّف مئات القتلى والجرحى.

فقد اعتلت “كرم” مسرح ساحة الأمل في أغادير، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان “تيميتار”، ولم تمض دقائق، حتى أعلنت أنها مضطرة لإيقاف الحفل بسبب الزلزال.

وتداول عدد من مستخدمي السوشال ميديا، مقطع فيديو يوثق حديث نجوى كرم للجمهور: “بسبب الظرف إللي صار، جاءتنا تعليمات حفاظًا على أمننا كلنا، أن نُوقف الحفلة”.

ياحبيبي رغم انه التغى بسبب الزلزال بس ما حبت تكسرهم ويطلعون بدون مايشوفونها وهم جاين علشانها ياحنيه هالقلب😢😢😢 استودعتها الله والله يحميها ويحمي اهل المغرب #نجوى_كرم_في_المغرب pic.twitter.com/gwHvJBFHIw — جود🦦🤍. (@JOODENK) September 9, 2023

كما ظهرت المطربة نجوى كرم، في مقطع فيديو من المغرب، بعد ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المعرب، وخلّف خسائر ضخمة.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، اليوم السبت، إنها تدعو الله من قلبها بألا يكون الضرر كبيرا، موضحة أن الفاجعة التي آلمت بالمغرب قد دفعتها لإلغاء حفلها الفني الذي كان مقررا أمس في المغرب.

وأضافت أنها تشعر بحزن شديد بسبب المصاب الأليم في المغرب، متابعة: «رحمة ربنا كبيرة، وأهم شيء يرحمنا ويرد عنا الضرر وعن مغربنا الحبيب.. وإن شاء الله نعوض اللي ما قدرنا نقدمه اليوم في مرات أخرى»، في إشارة إلى حفلها الذي تقرر إلغاؤه.

وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.

كرمال #المغرب وسلامة شعبو الغالي..

منقدّم تعازينا الحارّة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب..

الله يحفظكن 🙏🏼🇲🇦#نجوى_كرم #أكادير pic.twitter.com/KtBVX7OCp0 — Najwa Karam (@najwakaram) September 9, 2023