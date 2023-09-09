الجزائر تعزي المغرب بضحايا الزلزال، وتعلن استعادها لتقديم شتى المساعدات الإنسانية، وكل إمكانياتها المادية والبشرية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:17
رئيس الوزراء العراقي يُلمح الى قيامه بـ “وساطة سرية” بين إيران وعدد من الدول العربية أبرزها الأردن والبحرين ومصر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني