الأعنف منذ قرن.. زلزال مدمر يضرب المغرب ويؤدي الى مئات الوفيات وإلاصابات، ونداء عاجل للمواطنين للتبرع بالدم/ فيديو
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تقرير الإستيطان الأسبوعي.. منظمات أميركية بغطاء ” جمعيات خيرية ” توفر الدعم للمستوطنين ومنظماتهم الارهابية
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