الجزائر تعلن عدم تسجيل ضحايا أو خسائر جراء الزلزال المغربي

الجزائر – أعلنت الجزائر، اليوم السبت، عدم تسجيل ضحايا أو خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان ولايات غربي البلاد.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أنه “على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد، قامت فرقنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات تندوف وبني عباس وتيميمون وبشار والنعامة (جمول غرب) وتلمسان وسيدي بلعباس (غرب) ولم تسجل أي خسائر”.

ومساء امس الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن وفاة واصابة مئات المواطنين المغاربة، الى جانب انهيار عدد من المباني”، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية.